شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر أحمد حسن راؤول: كتبت 50 أغنية وطنية وعمرو مصطفى هو سبب شهرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الشاعر أحمد حسن راؤول ضيفًا على برنامج نص تون الذى يقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وفى لقائه كشف رؤال عن أنه وصل إلى كتابة عدد 50 أغنية وطنية، وهو سعيد بهذا العدد الذى وصل إليه كما كشف لبرنامج نص تون أن الموزع أحمد وحيد كينج هو سبب شهرته حينما عرفه بالملحن عمرو مصطفى الذى وقع على شهادة ميلاده في مجال الموسيقى وكان سبب شهرته، وتمنى رؤال أن يتعاون في الفترة المقبلة مع الهضبة عمرو دياب ومع النجمات أصالة وشيرين وإليسا.

أحمد حسن راؤول والصحفى عادل عبد الله

وأعرب الشاعر أحمد حسن راؤول عن سعادته وفخره بالمشاركة فى أغنيتين ضمن مسلسل "الاختيار 2" الذى حقق نجاحا كبيرا، وهما أوبريت "احنا مش بتوع حداد" والتى تم طرحها بعد نهاية أحداث الحلقة الأخيرة والتى شارك فيها معظم نجوم الجزأين، وأغنية "وقت الحساب" .