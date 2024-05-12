بالصور- أروى تحبس الأنفاس بإطلالتها بالأحمر

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنانة اليمنية أروى، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها، من جلسة تصوير مكمّلة لأغنيتها الجديدة "من عاب ابتلا".



وخطفت أروى الأنظار بإطلالتها، إذ اردت جمبسوت باللون الأحمر، من "Alexandre McQueen"، يبلغ سعره 3790 دولار.

يتميز الجمبسوت أبنه مكشوف الظهر، وبأكمام طويلة مزينة بأزرار، مع جيب واحد خلفي. وجاء الجمبسوت بقصة ضيقة تعانق الجسد، مع تصميم الصدر بنمط السترة الكلاسيكيّة.

وأكملت أروى غطلالتها بمجهرات ثمينة، إذ تزينت بمجوهرات مرصّعة بالماس، وانتعلت حذاء مفتوح بكعب عال باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اختارت أروى تسريحة شعر بسيطة، إذ تركته منسدلا على كتفيها بطريقة ملساء، واختارت مكياجا ناعماً أبرز ملامحها الجميلة.