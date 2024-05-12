خاص - يسرا : لبنان وشعبه قريبان من قلبي للغاية .. والماديات ليست سبب تمنعي عن مقابلات هناك

ميرنا وليد - بيروت - نجمة مضيئة في سماء الفن، قدمت على مدار السنوات الماضية عدداً كبيراً من الأعمال الناجحة، وتعاونت مع الكثير من النجوم الكبار، وشكلت دويتو رائعاً مع الزعيم عادل إمام، وفي الفترة الأخيرة حرصت يسرا على دعم النجوم الشباب، كما أنها أصبحت تبحث عن الأدوار المضيئة بعيدا عن مساحة الشخصية، الأمر الذي حدث معها في فيلم "شقو" الذي يعرض حاليًا في السينمات .. وكان لـ "الفن" هذا الحوار معها، تحدثت خلاله عن أسباب مشاركتها في "شقو" وموقفها من المنافسة في رمضان المقبل 2025، وهل سيجمعها عمل جديد مع المخرج محمد سامي وتفاصيل علاقتها بأحمد عز:

يسرا تمتلك مشواراً فنياً كبيراً .. فلماذا توافق على دور صغير في فيلم "شقو"؟

أنا لا أقيس الأمر بمساحة الدور، ولكن بمدى تأثير الشخصية في العمل، وهذا ما وجدته بفيلم "شقو"، لأنه بدون شخصيتي لن يكتمل الفيلم، كما أنني أحببت أن أقدم دور شريرة، بعدما قدمت في الفترة الماضية عدداً من الأدوار الكوميدية.

إيرادات فيلم "شقو" تجاوزت الـ 60 مليون جنيه .. هل توقعت نجاحه في السينمات؟

تحقيقه هذا النجاح كان شيئاً متوقعاً لي منذ قراءة السيناريو، خاصة أن جميع عناصرالفيلم مكتملة للغاية، وكل الفنانين الذين شاركوا به غيّروا تماماً من جلدهم، والمخرج كريم السبكي كان مجتهداً للغاية لدرجة أنه كان حافظاً السيناريو كله.

شاهدنا أمينة خليل بدور راقصة للمرة الأولى وأشاد الكثيرون بدينا الشربيني في "شقو ".. فما رأيك في أدائهما؟

بعد هذا الدور، سوف تقدم أمينة الخليل في الفترة المقبلة أدواراً جديدة عليها، ونظرة المنتجين والمخرجين لها سوف تختلف للأفضل، أما دينا الشربيني فمشاهدها كنت أتأثر بها للغاية.

عمرو يوسف وصفك بـ "كريزة فيلم شقو" .. حدثينا عن علاقتك به وكيف أقنعك بالفيلم؟

عمرو يوسف صديق مقرب لي للغاية، وكنت محاطة بحب كبير منه في كواليس فيلم "شقو"، وهو من أقنعني بالمشاركة في الفيلم، خاصة أن دوري كان مكتوباً لرجل في البداية، ولكنه رأى أنني سأكون الأنسب لتقديمه، فتحدث مع المخرج كريم السبكي واتفقا على تغيير السيناريو من أجلي، وأصبحت الشخصية من رجل لـ امرأة.

وماذا عن موقفك من المشاركة في الجزء الثاني من "شقو"؟

بالطبع متحمسة للغاية للجزء الثاني من الفيلم، وسوف أشارك بالعمل خاصة أن دوري سيظهر بشكل أكبر في الجزء الثاني، بالإضافة إلى أن هذا الفيلم له معزة خاصة في قلبي، ومن المقرر البدء في تحضيراته قريبًا.

مؤخراً تم تكريمك في لبنان .. فما الذي شجعك لقبول هذا التكريم؟

لبنان وشعبه قريبان من قلبي للغاية، ولم أزره منذ فترة طويلة، وبالتالي بمجرد معرفتي بهذا التكريم، تحمست وسعدت، كما أنني معجبة بما تقدمه السينما والدراما اللبنانية في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أن هذه الزيارة علمتني الكثير عن شعب لبنان وقدرته على التأقلم والتعامل مع الأحداث الصعبة، وأتمنى السلام لـ لبنان، كما أنني أتوجه بالشكر للمنتج صادق الصباح، خاصة أنه منتج واعٍ ويختار الأعمال التي يقدمها بعناية شديدة.

لماذا رفضتِ إجراء مقابلات مع بعض المواقع خلال تكريمك في لبنان .. وهل الأمر كان بسبب المقابل المادي؟

هذا الأمر غير صحيح بالمرة، أنا أقدر جميع الصحف والمواقع والقنوات اللبنانية ولم أخص أحداً بالتسجيل، ولكني كنت مرهقة من السفر، وبالتالي لم أستطع إجراء لقاءات مع الجميع، كما أنني لا أنتظر أي مقابل مادي من أية مقابلة، والأمر ليس له أية علاقة بالماديات.

هل من الممكن أن توافقي على دور ضعيف في الفترة الحالية بسبب أجره الكبير؟

بالطبع لا، أنا حالياً أصبحت لا أقدم أي عمل فني قد يكون سبباً في تشويه تاريخي الفني مهما كان الأجر المادي، كما أنني أختار أدواري بعناية شديدة، وطالما أن الدور جيد وسيضيف لي سأوافق عليه حتى لو كان مجرد ضيف شرف أو ظهور خاص، ولو تكبرت على أي دور سيكون هذا الأمر بداية الفشل.

غبتِ عن الموسم الرمضاني الماضي 2024 .. فماذا عن مشاركتك في رمضان 2025؟

اخترت الغياب عن رمضان الماضي لأنني لم أجد الدور الجديد الذي يدفعني للمشاركة، ولكني سوف أشارك في رمضان المقبل 2025 في حال عرض عمل جيد عليّ، وأعد الجمهور بعمل قوي.

وما الأعمال التي شاهدتها في رمضان الماضي 2024؟

هذا الموسم كان زاخرًا بالكثير من الأعمال المبهرة، وشاهدت عدداً من المسلسلات أبرزها "الحشاشين وجودر وأعلى نسبة مشاهدة وأشغال شقة وصلة رحم".

محمد سامي من المخرجين الناجحين في الفترة الأخيرة.. فهل توافقين على العمل معه؟

بالطبع هو مخرج ناجح للغاية ويعرف ما يريده الجمهور، وهذا يميزه لأنه ذكي للغاية، وبالطبع في حال وجود عمل جيد من إخراجه، أحب أن أشارك به.

أنت من الأشخاص القريبة من الزعيم عادل إمام .. حدثينا عن طريقة تعامله مع شائعات وفاته؟

الزعيم عادل إمام بخير وحالته الصحية جيدة للغاية وأهاتفه من وقت لآخر، كما أنني سأكون معه في عيد ميلاده المقبل، وهو لا يهتم بالشائعات، وحالياً يقضي معظم وقته مع أحفاده وأسرته.

وماذا عن جديدك في الفترة المقبلة ؟

أحضر حالياً لمسرحية جديدة مع أحمد عز، وسنبدأ عرضها في المملكة العربية السعودية بموسم الرياض، وسعيدة للغاية بتلك التجربة لأنني من محبين أحمد عز، وعندما أراه أو أتعامل معه يذكرني بأخلاق نجوم الزمن الجميل.