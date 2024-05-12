شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أعمال وجوائز رامي مالك في عيد ميلاده الـ 43 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الأحد الموافق الـ 12 من مايو نجم هوليود ذو الأصول المصرية رامى مالك بعيد ميلاده الـ 43 بعدما حقق نجاحًا مميزًا في هوليود بصحبة أدوار مميزة نال عنها أهم الجوائز وأبرزها أوسكار أحسن ممثل، وخلال السطور التالية نبرز أهم ما قدمه رامى مالك بمسيرته والأعمال الذى شارك بها.

واشتهر رامى مالك في البداية بـ دوره فى مسلسل Mr.Robot، الذى ترشح بسببه للعديد من الجوائز، وفى عام 2016 فاز بـ جائزة الـ Emmy عن دوره فى المسلسل، الذى طرح منه 4 مواسم، ولاقى نجاحًا كبيرًا من خلاله أهله فيما بعد لما وصل إليه من نجاح.

عام 2019 فاز رامى مالك بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل، وذلك عن دوره فى فيلم Bohemian Rhapsody.

أيضًا فاز rami malek بجائزة الـ Golden Globes كأفضل ممثل فى فيلم درامى فى نفس العام عن نفس الفيلم.

شارك مع دينزل واشنطن مكوناً ثنائية بارزة خلال فيلم The Little Things الذى جمعه مع مع جاريد ليتو أيضًا، كما ضم ناتالي موراليس وتيري كيني وكريس باور وجوريس جارسكي وإيزابيل أريزا ومايكل هيا.