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ميرنا وليد - بيروت - تفاعل الجمهور بشكل في الفترة الماضية مع خبر دخول ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي القفص الذهبي، وتوجهت أنظارهم لفستانها الذي إختارته من مجموعة جورج حبيقة، والذي خطفت القلوب بجمال تفاصيله.
وقد إستذكر المتابعين فساتين زفاف ملكات جمال لبنان السابقات، واللواتي دائماً ما يخطفن الأنظار بإطلالاتهن.
وقد دخلت ملكة جمال لبنان 2018 مايا رعيدي القفص الذهبي خلال حفل أقامته في لندن بالمملكة المتحدة، حيث ظهرت في صور مع زوجها بأجواء من الفرح.
وإختارت مايا فستانها من تصميم التصمم اللبناني جورج حبيقة، وظهرت بغاية الأناقة والجمال.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا رعيدي أحدثهن.. إليكم أجمل فساتين ملكات جمال لبنان في حفلات زفافهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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