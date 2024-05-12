شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تفلت من العقاب بعد إسقاط تهم الاحتيال الضريبى فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تكون شاكيرا قد تنفست نفسًا عميقًا عندما تم إسقاط تهم الاحتيال الضريبى ضدها، ووفقا لمجلة بيبول، فإن المغنية البالغة من العمر 47 عاما، لم تعد متهمة بعد أن تم إسقاط مزاعم الاحتيال الضريبي ضدها.

وتأتي هذه الأخبار حول مغنية Try Everything بعد أشهر قليلة فقط من توصلها إلى تسوية مع السلطات الإسبانية بشأن نزاع ضريبي منفصل، وفي 9 مايو 2024، ذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن شاكيرا كانت لديها المخاوف الأخيرة، التي تزايدت فيما يتعلق بوضعها المالي، والتي تم وضعها على الرف من قبل قاضي التحقيق الإسباني.

وبحسب ما ورد قررت المحكمة أنه "لا يوجد ما يشير إلى أن شاكيرا قد حذفت معلومات ووثائق ذات أهمية ضريبية".

وفي سبتمبر الماضى، اتُهمت شاكيرا بالاحتيال الضريبي الذي يعود تاريخه إلى إقرارها الضريبي فيما يتعلق بدخلها لعام 2018، وبحسب ما ورد اعتبرت أنها فشلت في دفع حوالي 7.2 مليون دولار من الضرائب في ذلك العام عبر شركة خارجية.

وكانت النجمة العالمية شاكيرا، تحدثت - فى وقت سابق - بصراحة عن تقديم التضحيات فى العلاقات بعد انفصالها عن جيرارد بيكيه، ووفقًا لتقرير نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أعربت شاكيرا فى مقابلة مع مجلة "ماري كلير" عن إيمانها بالحب، على الرغم من خيبات أملها الرومانسية.

وانفصلت المغنية الكولومبية عن جيرارد فى يونيو 2022، بعد وقت قصير من اتهامه بالخيانة، وقالت "كنت أبحث عن رجل مثل والدى، الذى سأنجب منه أطفالًا ثم أخطط لأبقى معه إلى الأبد مثل والديّ، اللذين لا يزالان في حالة حب كبيرة، لقد قدمت الكثير من التضحيات من أجل هذا، لقد كنت مخلصة، لكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما هو مخطط لها".

على الرغم من النكسات، لا تزال مغنية Hips Don't Lie متفائلة بالعثور على الحب الدائم، قائلة، "لا أستطيع أن أقول إنني لا أؤمن بالحب لأنني أرى مثال والديّ بعد 50 عامًا معًا؛ كيف ينظرون إلى كل منهما".