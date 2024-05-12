شاهد محمد عبده وأبناؤه يستضيفون قنصل عام فرنسا في جدة

ظهر الفنان محمد عبده، المعروف بـ “فنان العرب”، في أحدث ظهور له بعد إعلانه عن إصابته بمرض السرطان قبل أيام قليلة.

واستضاف عبده، في منزله بجدة، قنصل عام فرنسا في جدة، محمد نهاض، وذلك بحضور أبنائه وأصدقائه.

ووثقت قناة “روتانا موسيقى” على منصة “إكس” اللقاء، ونشرت صوراً تجمع عبده مع القنصل وأبنائه.

وحظيت الصور بتفاعل واسع بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّروا عن سعادتهم بظهور عبده بعد إعلان إصابته، وتمنوا له الشفاء العاجل.

وتأتي هذه الصور بعد يومين من تقديم عبده التهنئة لفواز الهندي، نجل الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، وذلك في أول إطلالة لـ “فنان العرب” منذ إعلان إصابته بالسرطان يوم الأحد 5 مايو/أيار.

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