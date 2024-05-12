بعد اتهامها بالإساءة للإسلام.. نقابة ممثلين لبنان تصدر بيانًا ضد الفنانة شادن فقيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أصدرت نقابة الممثلين في لبنان بيانًا ضد الفنانة اللبنانية شادن فقيه بسبب"ستاند أب كوميدي" تناول آرائها في الذات الإلهية واتهامها بالإساءة للشعائر الدينية للمسلمين وهو ما أثار جدلًا حولها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بوقفها.

وتضمن البيان استنكارًا لما تناولته "شادن" بجلسات الاستاند آب وعلقت: "بعد انتشار موجة ما يسمى ستاند أب كوميدي على صعيد واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي منها ما هو على مستوى فني مقبول ومنها مع الأسف ما هو دون المتدني من قبل بعض الأشخاص الطارئين المنتحلين صفة ممثلين، والذين يتناولون مواضيع تمس بالذوق الفني وتسئ إلى المعتقدات الاجتماعية والدينية".

واستكمل البيان: "وكأننا أمام سياسة تحطيم المجتمعات تحت راية الحرية، أمام هذه الموجة نرانا مضطرين كنقابة أن نستنكر كل ما يتناوله هؤلاء الدخلاء ونعلن أننا براء من كل ما يسئ للذوق العام والمعتقدات، كما نتمنى على وسائل الإعلام عدم إعطاء مساحة لهؤلاء بالظهور العلني على منصاتهم ومحطاتهم والسماح لهم بدخول منازلنا بالإكراه".

وواجهت "شادن فقيه" باتهامات بعد الحديث عن العديد من آرائها تجاه الدين الإسلامي منها صلاة الجمعة وسط هجومًا وانتقادات لاذعة من رواد السوشيال ميديا الذين طالبوا بالتدخل ومنعها من تقديم هذه النوعية من الفقرات الكوميدية الساخرة تحت راية الحرية، حيث طالبوا بملاحقتها قضائيًا بسبب ازدراء الأديان.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي آراء "شادن فقيه" وقاموا بمهاجمتها عبر حساباتهم الرسمية وعلقوا: "الدولة ليش ما عم تخلصنا من هالكائنات الغريبة، هاي قلة تربية مش حرية، تستهزئ بالأديان على المسرح بحجة أنها تقدم عمل فني ما بعمره الاستهزاء بالدين كان فن".

شادن فقيه هي فنانة لبنانية كوميدية، ولدت في لبنان لأب لبناني وأم لبنانية، بدأت "شادن" مسيرتها الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهرتها وتقديم برامج الستاند اب كوميدي، ومن المعروف عنها آرائها المثيرة للجدل حول العديد من الأوساط سواء الفنية أو الاجتماعية أو حتى الدينية وهو ما سبب لها العديد من المشاكل سواء في المجتمع اللبناني أو العربي بشكل عام.

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