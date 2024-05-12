الليلة.. الفرقة القومية تحيي حفلا في معهد الموسيقى ضمن سلسلة وهابيات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انطلاقا من اهتمام الثقافة المصرية بإحياء التراث وإلقاء الضوء على رموز الطرب، تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد تقديم سلسلة وهابيات، وتنظم حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد 12 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج نخبة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، منها: أغار من قلبي، في الليل لما خلى، أشكي لمين الهوا، امتى الزمان، خي خي، لست قلبي، حمال الأسية، في يوم وليلة، إلا انت، دوبنا حبايبنا، متى ستعرف، انده عليك والعوازل.

يشارك في إحياء الحفل: سارة زكي، أحمد عادل، محمد طارق وآيات فاروق.

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتي في إطار دور الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفني في المجتمع وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفني ورواده من الرموز .