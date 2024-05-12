صابر الرباعي لـ"الخليج 365": "الباشا" أغنية خفيفة وكلماتها نابعة من الشارع المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المطرب الكبير صابر الرباعي، إن أغنيته الجديدة "الباشا" والتي طرحها قبل يومين على موقع الفيديوهات يوتيوب، أغنية خفيفة تناسب فصل الصيف، كما أنها مختلفة عن الأغاني التي سبق وقدمها.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الأغنية فيها الطابع المصري البحت وقريبة من الشارع المصري، ومصطلحاتها نابعة من الشارع المصري، خصوصا كلمة الباشا، وعندما عرضها علي الملحن محمود خيامي عجبني الموضوع، وهي من كلمات محمد أبو نعمة وتوزيع طارق عبدالجابر، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور ويحبونها".

وبسؤاله "من الباشا؟"، قال صابر الرباعي "كلنا باشاوات، لكن الباشا في الأغنية البطلة اللي بيحكي عنها الشاعر".

جدير بالذكر أن صابر الرباعي طرح الأغنية على موقع يوتيوب، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة وصلت لمليون و400 ألف مشاهدة، وهي من إنتاج شركة R&M.