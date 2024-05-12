بالصور- إطلاق الكوميديا السعودية “فرسان قريح” في احتفالية متميزة

في أمسية احتفالية متميزة، دعت منصة “شاهد” أهل الصحافة والإعلام في الرياض، للاحتفال بإطلاق المسلسل الكوميدي السعودي الجديد “فرسان قريح” من أعمال شاهد الأصلية، وبحضور كثيف لصناع العمل ونجومه.

أقيم الاحتفال في قاعة حملت علم نادي فرسان قريح، وصور أبطاله وذلك في المدينة الإعلامية السعودية شماس، حيث تحوّل المكان إلى ملعب مارس فيه الحاضرون نشاطات رياضية وفنية متنوعة. وقد أجرى أبطال العمل وكتابه ومخرجه سلسلة من اللقاءات الإعلامية والصحافية، تبعها عرض الحلقتين الأولى والثانية من العمل الذي أُطلق أخيراً على “شاهد”.

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يطرح مسلسل “فرسان قريح”، قصة أبو عثمان وهو رئيس نادي درجة ثانية لكرة القدم يدير ناديه بطريقة عشوائية، وحين تزداد عليه الضغوط للصعود بالفريق للدرجة الأولى ويتلقى دعما مالياً من مالك النادي أبو فهد، يستعين باللاعب المعتزل شافي الذي أحرج النادي في الماضي، وذلك بهدف تدريب الفريق. ويحاول الإثنان معاً إنجاح المشروع بطرق غير احترافية وسط مراقبة من لينا التي أرسلها مالك النادي لتطوير النادي. يجمع العمل كل من عبد العزيز الشهري ويوسف الدخيل، لمياء السيف، عبد الله الجبيلة، عبد الله الرحيلي، مهند صالح وبمشاركة خالد عبدالعزيز وإسماعيل الحسن وآخرين. وضع الفكرة وطورها فريق الحكواتي، بإشراف شركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي وتولى معالجة السيناريو محمد المرشد، وهو من تأليف يوسف الدخيل وعبد العزيز الشهري، وتتألف ورشة الكتابة من طارق الحيدر، عبد الله الجبيلة، أيمن النقيب، عبد الإله الجندل، وإخراج عبد الله بامجبور..