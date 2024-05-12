فن ومشاهير

محمد رمضان يضع عقد اللؤلؤ ويثير الجدل

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ميرنا وليد - بيروت - عبر الفنان المصري محمد رمضان عن رأيه بصديقه المهندس محمود الجمال، حيث نشر مجموعة من الصور لهما وكتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"مع الصديق العزيز الغالي المهندس محمود الجمال من احدى نجاحاته نيو جيزة .

. لو اللي جاب خمسين في المية اسمه ناجح يبقى اللي جاب مية في المية متفوق علشان ماينفعش نساويهم ببعض .. محظوظ ان كل أصدقائي متفوقين ( أنجح الناجحين)".
من ناحية أخرى نشر محمد رمضان صورة جديدة له على صفحته ولاقت الصورة الكثير من التعليقات المنتقدة لعقد اللؤلؤ الذي وضعه رمضان وبين الكثير من التعليقات المثنية على الأمر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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