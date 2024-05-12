محمد رمضان يضع عقد اللؤلؤ ويثير الجدل

ميرنا وليد - بيروت - عبر الفنان المصري محمد رمضان عن رأيه بصديقه المهندس محمود الجمال، حيث نشر مجموعة من الصور لهما وكتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"مع الصديق العزيز الغالي المهندس محمود الجمال من احدى نجاحاته نيو جيزة .

. لو اللي جاب خمسين في المية اسمه ناجح يبقى اللي جاب مية في المية متفوق علشان ماينفعش نساويهم ببعض .. محظوظ ان كل أصدقائي متفوقين ( أنجح الناجحين)".

من ناحية أخرى نشر محمد رمضان صورة جديدة له على صفحته ولاقت الصورة الكثير من التعليقات المنتقدة لعقد اللؤلؤ الذي وضعه رمضان وبين الكثير من التعليقات المثنية على الأمر.