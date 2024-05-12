مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان دراما رمضان.. الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان دراما رمضان، إقامة مؤتمر صحفي الأحد المقبل 19 مايو، بقاعة "طه حسين" بمقر نقابة الصحفيين، لإعلان تفاصيل الدورة الأولى للمهرجان، والتي تقام يوم 6 يونيو المقبل، تحت رعاية الاتحاد العام للمنتجين العرب، وبالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.

وفي تصريحات صحفية، أكد الدكتور إبراهيم أبو ذكري، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، أن موسم رمضان تكثر به المسلسلات الدرامية والبرامج الترفيهية والإعلانات على الشاشات العربية بمصنفات مصرية وعربية يهتم بها القاصي والداني من أبناء الأمه العربية.

وأردف أبو ذكري، أن شهر رمضان يعتبر وقتًا مثاليًا لشركات الإنتاج والمعلنين للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم، ولذلك تشهد القنوات زيادة في إيرادات الإعلانات خلال هذا الشهر، ولذلك يتم عرض العديد من الإعلانات التجارية والترويجية في الفواصل بين البرامج والمسلسلات، وهذا يشجع القنوات التلفزيونية وصناع الدراما على تقديم محتوى جذاب ومتنوع للجمهور، بهدف جذب المشاهدين وزيادة مستوى المنافسة والإيرادات الإعلانية.

وأضاف: "من هنا كان لابد من مناسبه لتقييم أعمال الدراما الرمضانية فكان مهرجان دراما رمضان، القائم على شقين، الأول هو تصويت الجمهور على الأفضل في مسلسلات رمضان وأفضل الممثلين وصناع الدراما، والثاني هو اختيارات النقاد ومجموعة كبيرة من صحفيي الفن في المؤسسات المصرية والعربية الكبرى".

من جهته، أكد رئيس المهرجان فتحي شريف، أن الدورة الأولى من مهرجان "دراما رمضان" ستشهد العديد من المفاجآت، موضحًا أن فريق العمل يواصل التجهيزات على مدار شهرين متواصلين، لتقديم مهرجان مختلف في تفاصيله عن المهرجانات التقليدية.

وأضاف: في سبيل ذلك سعينا للتعاون مع نقابة الممثلين منذ اللحظة الأولى لإطلاق التصويت، وبعدها أجرينا اجتماعا موسعا مع نقيب الممثلين دكتور أشرف زكي، والفنان أحمد سلامة عضو مجلس إدارة النقابة، وقدمنا عددا من المقترحات من أجل إيجاد صيغة للتعاون المشترك، ومنها مثلا أن النقابة هى من تقوم بترشيح 5 من كبار نجوم الدراما السابقين لتكريمهم في المهرجان.

وقال الكاتب الصحفي إخاء شعراوي، المدير التنفيذي لمهرجان دراما رمضان، إن الهدف من إقامة المهرجان، هو الاحتفاء بالدراما المصرية والعربية التي عرضت خلال شهر رمضان، ولاقت نجاح كبير، مشيرا أن الهدف هو أن يستمر موسم رمضان الكريم في عطاءه، وتستمر المنافسة كل عام بين القنوات وشركات الإنتاج، لتقديم محتوى درامي جاذب للجمهور المصري والعربي.

أردف شعراوي، إن موسم دراما رمضان 2024 شهد منافسة درامية قوية جدا بين مجموعة من الأعمال المتنوعة، مؤكدا إن المنافسة تصب في صالح المشاهد أولا، وتنعكس بالإيجاب على صناعة الدراما، موضحا أن اختيار الفائزين في مهرجان دراما رمضان، يأتي وفق أليات منظمة، منها تصويت الجمهور عبر صفحة المهرجان وموقع الاتحاد لعام للمنتحين العرب، و اختيار النقاد وصحفيي الفن المتخصصين.

يذكر أن مهرجان دراما رمضان يقام يوم 6 يونيو، وسيعلن بالمؤتمر الصحفي التفاصيل الكاملة، واللجنة التنظيمية، ولجان المتابعه والتحكيم، بالإضافة للإعلان عن أسماء النقاد والصحفيين المشاركين في اختيار الأفضل.