MBC FM تحتفل بعيدها الثلاثين، ووليد بن ابراهيم آل ابراهيم: الاذاعة جزء من ماضي وحاضر الملايين من المستمعين بالمملكة

أطفأت إذاعة “MBC FM” شمعة ميلادها الثلاثين في المقرّ الرئيسي لـ “مجموعة MBC” في الرياض، رافعةً شعار ” ٣٠ ومكملين”، حيث بدأت بالاحتفال مع جمهور مستمعيها اعتباراً من ٥ مايو عبر جوائز ومسابقات حيّة على الهواء وسلسلة من الفعاليات الترفيهية والهدايا العينية والنقدية، فضلاً عن مقابلات خاصة ورسائل تهنئة حصرية من كبار فناني ونجوم الخليج والعالم العربي.

في هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة “مجموعة MBC” وليد بن ابراهيم آل ابراهيم أن إذاعة ” MBC FM” كانت على الدوام ولا تزال جزءاً من ماضي وحاضر أجيال متعاقبة من ملايين المستمعين في المملكة العربية السعودية”. وأضاف آل ابراهيم: “مثلما سكنت “MBC FM” أسماع وقلوب الملايين من السعوديين خلال ثلاثة عقود وكانت أول إذاعة FM تجارية في المملكة، يواصل القطاع الإذاعي والموسيقي في “مجموعة MBC” اليوم ريادته للأثير الإذاعي مع محبة وولاء المستمعين وثقة المعلنين سواءً عبر إذاعة “بانورما FM”، أو “MBC LOUD” أول إذاعة FM تجارية ناطقة بالانكليزية في البلاد.” وختم آل ابراهيم بالإشارة إلى أن الكثير من إعلاميي شاشات MBC ونجومها، وكذلك العشرات من إعلاميي العالم العربي بدأوا مسيرتهم من MBC FM، وتَتلمَذَ على أيديهم لاحقاً عشرات الخُبرات والكفاءات التي نراها ونسمعها ونلمس إبداعها كل يوم.”

من جانبه أكّد زياد حمزة، مدير عام القطاع الإذاعي والموسيقي في “مجموعة MBC” على مواكبة إذاعات MBC لأحدث الابتكارات العالمية إلى جانب التركيز على التفاعل مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف حمزة: “عمِلنا على تطوير البنية التحتية وإنشاء بيئة عصرية شاملة للقطاع الإذاعي، أو ما يعرف عالمياً بـ “راديو إيكو سيستم”، وذلك عبر استثمارنا في الطاقات الشبابية السعودية من مذيعين ومذيعات ومعدّي ومطوّري البرامج الإذاعية وفنيّيها، كما قمنا بتصميم محتوى إذاعي مُفصّل يتوجه لكل سوق من أسواق المملكة على حدى في الرياض وجدة والشرقية وغيرها”. واستطرد حمزة: “أما على الصعيد التقني، فاستثمرنا في تطوير المنصات الرقمية والبث التفاعلي عبر الانترنت والبودكاست، وذلك طبعاً في موازاة البث عبر الأثير الإذاعي، كما أطلقنا تطبيق “موودMBC ” الذي يضم تحته إذاعات “MBC FM” و”بانورما FM” و” بودكاستMBC “، إضافة إلى مجموعة خيارات معزّزة للتواصل المباشر، فضلاً عن محتوى غني ومتنوع يوافق أذواق محبّي الشعر، ومستمعي الجلسات الطربية، ومتتبّعي أخبار شؤون الساعة، علاوةً على تلاوة مباركة من سور القرآن الكريم.” وختم زياد حمزة: “لطالما كان هدفنا الموازنة بين أذواق المستمعين واحتياجات المعلنين، الأمر الذي يسهّل لعملائنا الوصول إلى مختلف شرائح الجمهور المستهدف على مدار الساعة.”

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جدير بالذكر أن MBC FM تلقت ما بين شهري يوليو من العام الماضي ٢٠٢٣ ولغاية شهر أبريل من العام الحالي ٢٠٢٤ نحو ١ مليون و١٤٢ ألفاً و٧٥٨ (١١٤٢٦٧٥٨) اتصالاً هاتفياً من المستعمعين، مما يعكس نسب تواصل وتفاعل غير مسبوقة، الأمر الذي يتيح للعلامات التجارية فرصاً قيمة لتعزيز تواصلهم المباشر مع العملاء والمستهلكين على مدار الساعة.