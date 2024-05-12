خالد داغر مديرًا لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت الدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا المصرية، قرارا بتكليف د. خالد داغر مديرا للدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية .

جدير بالذكر أن الدكتور خالد داغر أستاذ بمعهد الكونسرفتوار باكاديمية الفنون ، شغل منصب رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه كما تولى رئاسة دار الأوبرا المصرية في الفترة من فبراير 2022 حتى فبراير 2023 .

وداغر كان عضوًا بالسيمفونى منذ أن كان فى المرحلة الثانوية وتتلمذ على أيدى كبار خبراء هذه الآلة الأكاديميين المصريين والأجانب، كما أنه فى علوم الموسيقى تتلمذ على يد الدكتور عواطف عبد الكريم، وهو أستاذ فى قسم الوتريات بالكونسرفتوار، حيث حصل على الدكتوراه عام 2008 وعزف كثيرًا في فرق الموسيقى العربية، ويعد من القلائل الذين يجمعون بين إتقان العزف في كل من الموسيقى الغربية والشرقية.

تم انتداب د. خالد داغر لمنصب رئاسة الأوبرا المصرية من معهد الكونسرفتوار التابع لأكاديمية الفنون العام الماضي.

وكان قد شغل د. خالد داغر رئيس البيت الفنى لدار الأوبرا، وعمل أستاذا بالكونسرفتوار، وهو نجل المايسترو الكبير عازف الكمنجة العالمى الراحل عبده داغر.

ويحمل خالد داغر درجة الماجستير فى الفنون عام 2003، ثم الدكتوراه عام 2007.

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علاقته بوالده الراحل عبده داغركانت مميزة، حيث إنه لم يفرض عليه تعليم الموسيقى وإنما ترك له حرية الاختيار، خاصة أنه عانى من طفولته في الالتحاق بعالم الموسيقى لذلك ترك حرية الاختيار لأولاده.