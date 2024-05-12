عصام صاصا يتراجع.. تفاصيل تصدر شاكوش وبيكا قائمة الأكثر رواجا على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدر ثنائي أغاني المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا، قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا عبر موقع "يوتيوب"، على حساب مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا.

وتصدر الثنائي بيكا وشاكوش القائمة، بعد طرح أغنية "عم جيلو" عبر قناة حسن شاكوش، في موقع يوتيوب.

ويأتي تصدر أغنية "عم جيلو"، قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، على حساب مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، الذي تراجع إلى المركز الثاني، بعد أيام من تربعه على القمة، بأغنية "اللي فات انسوه، أنا ليا هيبة في حضوري وغيابي"، التي طرحها عبر قناته الرسمية.

مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، يواجه اتهاما بالقتل الخطأ، بسبب دهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية.