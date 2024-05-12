إبراهيم السمان: وافقت علي "بيت الرفاعي" لهذه الأسباب وأثق في شركة سينرجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عبر الفنان إبراهيم السمان عن سعادته بالنجاح الذي حققه في رمضان الماضي من خلال مشاركته في ثلاثة أعمال مختلفة، كان بينها مسلسل بيت الرفاعي الذي قام ببطولته النجم أمير كرارة وشارك فيه عدد كبير من النجوم.

وقال إبراهيم السمان في بيان صحفي إن رد فعل الجمهور علي الشخصية التي قدمها وهي شخصية "بذرة" كان مفاجأة، مشيرا إلى أن هناك اكثر من أمر جعله يقبل العمل في المسلسل، منها أنه عمل من بطولة الفنان أمير كرارة، مضيفا "فهو شخص محترم، ودمه خفيف جداً، وممثل كبير وفنان جامد لاقصي درجة، سعدت بالعمل معه. بالإضافة إلى أن العمل قصة بيتر ميمي، ومن إخراج الأستاذ أحمد نادر جلال، كل هذه الأمور تجعل أي شخص يوافق على الدور".

وتابع إبراهيم السمان "العمل من إنتاج شركة سينرجي، وأنا أثق فيهم ثقة كبيرة جعلتني أوافق أيضاً على الدور، إلى جانب أن الورق نفسه كان مختلفا".

مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.