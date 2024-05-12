24 مايو.. رامي عياش وأوركسترا مزيكا يجتمعان في باريس للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحيي المطرب اللبناني رامي عياش حفلا غنائيا كبيرا، في العاصمة الفرنسية "باريس"، وذلك مساء الجمعة الموافق 24 مايو الجاري.

ويشارك رامي في الحفل الذي يُقام على مسرح كازينو دي باريس، أوركسترا مزيكا.

وتقود أمل القرمازي، أول مايسترو عربية في أوروبا، حفل رامي عياش المنتظر في باريس مع أوركسترا مزيكا، وهي المرة الثانية التي يجتمع فيها الطرفان في فرنسا، بعد مرور عام على أولى حفلات رامي الأوركسترالية في أوروبا خلال مايو 2023، والتي قدم خلالها أكثر من 15 أغنية من أشهر أعماله بتوزيع أوركسترالي لأول مرة.

وقالت المايسترو أمل القرمازي في بيان صحفي إن اختيار رامي عياش جاء لعدة أسباب أهمها صوته القوي وأدائه الغنائي في الحفلات الذي يضاهي قوة أدائه في الاستوديو، مضيفة "بجانب صفاته الإنسانية المميزة واحترامه وتقديره للعمل وإيمانه بالفكرة التي طرحناها عليه.

مؤكدة أن الحفل سيشهد تقديم رامي عياش لأغاني: "حبيتك أنا" و"اشتقتلك" و"جبران"، التي تبرز الأداء الأوبرالي.

وتمتد رحلة أوركسترا مزيكا الموسيقية لقرابة 6 أعوام، وتعد أول أوركسترا عربية في أوروبا تعيد إحياء الموسيقى العربية بمعايير عالمية، بهدف استقطاب الجماهير العربية والأوروبية على حد سواء، ووضع حجر أساسها شادي حاكمة، الحاصل على الدكتوراه في الكيمياء، والمايسترو أمل القرمازي، وهي عازفة كمان ومؤلفة موسيقية حاصلة على الدكتوراه من جامعة السوربون، كما تعمل مستشارة أولى لعدة جامعات أمريكية ولمؤسسة الفيلهارموني في باريس.