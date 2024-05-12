الثلاثاء.. ألحان الزمن الجميل بمعهد الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفل للتخت الشرقي بمشاركة نخبة من عازفي الأوبرا وذلك في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 14 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية .

يتضمن البرنامج باقة من الألحان الشهيرة منها: "فتافيت السكر، خطوة حبيبي، بنت البلد، ذكرياتي، ألف ليلة وليلة، يا مسافر وناسي هواك، كل ده كان ليه، على قد الشوك، الحب كله، أنساك، تلات سلامات، على الحلوة والمرة، ساكن في حي السيدة، جميل وأسمر، سألوني الناس، نسم علينا الهوى" وغيرها

جدير بالذكر أن دار الأوبرا تسعى لإثراء الساحة الفنية بمزيج من العروض المتنوعة للإرتقاء بالذوق العام وتنمية وتطوير وجدان المجتمع من خلال الإبداع .