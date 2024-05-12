بيعيط ومكسور.. زوجة عصام صاصا تكشف سبب اختفائه بعد حادث الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت جهاد ماهر، أسباب اختفاء زوجها مطرب المهرجانات عصام صاصا عن السوشيال ميديا وإحياء الحفلات الغنائية، بعد حادثة دهس شاب أعلى الطريق الدائري، نافية ما تردد من شائعات حول الحكم على زوجها بالحبس لمدة 7 سنوات بسبب تعاطيه المخدرات.

تحدثت "جهاد ماهر"، في ستوري، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، عن الحالة النفسية التي يمر بها زوجها عصام صاصا، وكتبت: "عصام مش قادر يطلع من الأذى النفسي اللي هو فيه، افهموا ده وقدروا هو مش عاجز إنه يرد، هو بس مش قادر مفيش طاقة".

وأكدت زوجة عصام صاصا أنه لديها كافة الإثباتات والأدلة على أن الحادث قتل عن طريق الخطأ.

وأضافت: "معانا كل الإثباتات أن الحادثة قتل خطأ وفي شهود للحادثة، جوزي تعبان وكل ما ييجي يتكلم مع حد يفتكر الموقف ويعيط، ومش لازم بقى يطلع يقول لكم شوفوني يا جماعة أنا مكسور إزاي ومتدمر، وعيب اللي بتعملوه ده وربنا ما يحطكم في اللي هو فيه".

وعن الحكم على زوجها بـ 7 سنوات سجن، أوضحت: "عصام مخدش 7 سنين ومفيش حكم أصلا، بتقولوا عصام كان شارب معرفش إيه، ولحد دلوقتي نتيجة التحاليل مظهرتش، وحاسة أن شوية هتقولوا عليه إرهابي وسارق فلوس الناس".

وأردفت: "ولا علشان إحنا مش بنرد فأنتم هتسوقوا فيها، وما تقلقوش هانت وكل واحد عمل فيلم ميزعلش والحساب يجمع".

وأتمت: "دلوقتي في عز كسرتي واثقة في قضاء ربنا، وعارفة إن ده امتحان ودرس من عند ربنا وعلى قد ما هنصبر على قد ما هتفرج".

مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 30 ألف جنيه، بعد خضوعه للتحقيق في نيابة الطالبية، وكشف بيان تعاطي المخدرات، بعد القبض عليه مساء الأحد الماضي، بسبب دهس شاب بسيارته، أعلى الطريق الدائري في منطقة المنيب.

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