بالصور- أنابيلا هلال تستعرض أناقتها بفستان أحمر رائع من سوارع دبي.. و سعر إطلالتها الخيالي سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال في أخر إطلالة لها على متابعيها بصور من دبي في الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك رائع إرتدت فيه فستان مميز باللون الأحمر ذات تصميم رائع من دار أزياء ALEXANDER MCQUEEN وصل سعره إلى 6290 دولار، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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وحملت أنابيلا حقيبة يد، من دار أزياء ALEXANDER MCQUEEN ، يصل سعرها إلى 1,290 دولار.

وكانت شاركت أنابيلا هلال متابعيها عبر حسابها الرسمي، صوراً جديدة من أحدث إطلالاتها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

وخطفت أنابيلا الأنظار بإطلالتها الرائعة، إذ ارتدت جمبسوت باللون الزهري، من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

وتميز الجمبسوت من الأعلى بأنه ضيق، ويفصل جسدها من الكتفين حتى الورك، أما الكمّان فجاءا بقصة واسعة، وإقترن الجزء السفلي من الجمبسوت بسروال واسع نسبياً.

