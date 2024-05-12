فن ومشاهير

"حلت البركة".. ماذا قال نبيل الحلفاوي عن احتفال لاعب بلدية المحلة بـ"القوس والسهم"؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عقب الفنان نبيل الحلفاوي على احتفال ماجد هاني بـ(القوس والسهم)، بعد تسجيله هدف بلدية المحلة الأول في شباك الأهلي.

وشارك "الحلفاوي"، عبر حسابه الرسمي على موقع "X" تغريدة من أحد المتابعين يسخر فيها من طريقة احتفال لاعب البلدية بـ"القوس والسهم"، ليرد عليه، معلقًا: "ما هو عشان عملها حلت البركة".

وحقق الأهلي الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، في مباراة مثيرة ضمن مواجهات الجولة 22 من الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل الموافق 18 مايو، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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