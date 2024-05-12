"حلت البركة".. ماذا قال نبيل الحلفاوي عن احتفال لاعب بلدية المحلة بـ"القوس والسهم"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عقب الفنان نبيل الحلفاوي على احتفال ماجد هاني بـ(القوس والسهم)، بعد تسجيله هدف بلدية المحلة الأول في شباك الأهلي.

وشارك "الحلفاوي"، عبر حسابه الرسمي على موقع "X" تغريدة من أحد المتابعين يسخر فيها من طريقة احتفال لاعب البلدية بـ"القوس والسهم"، ليرد عليه، معلقًا: "ما هو عشان عملها حلت البركة".

وحقق الأهلي الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، في مباراة مثيرة ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل الموافق 18 مايو، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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