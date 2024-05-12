بالبيجامة.. آيتن عامر تشارك الجمهور أحدث ظهور لها على "انستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها على موقع "انستجرام"، صورا جديدة لأحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "آيتن"، بإطلالة هادئة مرتدية بيجامة من قماش الساتان باللون الأبيض والفوشيا.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جمالك جمال مش عادي"، "جمالك رهيب ياروحي ربي يحفظك"، "قمر يا آيتن"، "حلاوة وجمال"، "مظهرك رائع يا حبيبي"، "يا نهار أبيض على الجمال".

جدير بالذكر أن أيتن عامر شاركت في السباق الرمضاني المنقضي في مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، مع الفنان ماجد المصري، كما شاركت كضيف شرف في مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" للفنان ياسر جلال.

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