مدحت العدل: "عتبات البهجة" من الأعمال التي ستعيش في ذاكرة الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال السيناريست مدحت العدل، إنه يتوقع صعوبة المباراة بين فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهي المباراة التي تقام فى المغرب فى العاشرة مساء اليوم الأحد.

وتابع مدحت العدل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "فرقة نهضة البركان قوية جدا بس أنا واثق في فريق الزمالك والمدرب وعندنا ماتش تاني بعد فترة وإن شاء الله ناخد الكونفدرالية، ويارب يجعل وشك حلو على الزمالك".

وأشار "العدل" إلى أن شقيقه جمال هو الذي استلهم فكرة كتابة مسلسل "عتبات البهجة" وبعدها عرض عليهم رواية "عتبات البهجة" وقام مدحت العدل بمعالجة درامية لها والجميع وافق عليها وبعدها استعان بورشة للكتابة وأشرف عليهم.

وأوضح مدحت العدل، أن "عتبات البهجة" من الأعمال التي ستعيش لفترة طويلة، وهناك أعمال نجد أنها تفتعل فرقعة كبيرة في البداية ولكن الجمهور ينساها بعد وقت معين، لكننا اخترنا الطريق الأصعب لعمل مسلسل اجتماعي للأسر المصرية.

واختتم مدحت العدل حديثه قائلا: "هناك بعض الدراما التي تتحدث عن البلطجة والسرقة والفتوات ودائما نجد أن بعض الأعمال تتجه للتريند، ولكن نحن لا نقوم على تلك الفكرة في أعمالنا واستعنا بالمطرب عنبة واخترت ما يعيش للزمن".