بـ “فستان أبيض”.. هالة صدقي تنشر صورة لها والجمهور: “أجمل عروسة”… هل تزوّجت؟

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2024 03:48 صباحاً - شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة قديمة لها مرتدية خلالها فستانا أبيضا.

ونشرت هالة، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “صباح يوناني”.

هالة صدقي تنشر صورتها بفستان الزفاف

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: “أجمل عروسة” ، “جميلة من يومك” ، “إيه الحلاوة دي” ، “هتتجوزي امتى يا هالة؟” ، “أحلى وأجمل صباح” ، “العسل المظبوط” ، “الملكة القمر”.

وكانت هالة صدقي، نفت في وقت سابق زواجها مرة أخرى، إذ وجه أحد متابعيها تعليقا قال فيه: “مبروك يا قمر الجوازة الجديدة”، لترد هالة: “كذب طبعا”.

بكاش مايوه مُثير.. هالة صدقي قلعت عباية «صفصف» ونزلت البحر – (صورة)

كما أعلنت هالة صدقي طلاقها من زوجها سامح سامي رسميًا من محكمة أسرة قصر النيل بعد سنوات من رفعها لقضية الخلع.

فيلم الملكة

وكانت آخر أعمال الفنانة هالة صدقي فيلم الملكة، للمخرج العمل سامح عبد العزيز والكُتاب هشام هلال وأحمد رمزي.

ويضم الفيلم مجموعة من الأبطال هم: هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، دينا، رانيا يوسف، كريم عفيفى، انتصار، عارفة عبدالرسول، دارين حداد، بدرية طلبة، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، أيمن قنديل.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى تشويقي حول سيدة أعمال تدعى “ماجدة” تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات لايذائها ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »