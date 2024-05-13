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"النتيجة هتكون أكبر".. ماذا قال نبيل الحلفاوي عن مباراة الزمالك المقبلة أمام نهضة بركان؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على خسارة فريق الزمالك أمام فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "x": "كما توقعت.. قلص الزمالك الفارق، وصار يكفيه الفوز في القاهرة 1-0ليفوز بالكونفدرالية".

وأضاف: "أظن أن النتيجة ستكون أكبر إن شاء الله بفارق هدفين على الأقل، الفارق فنيا واضح لصالح الزمالك".

وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف ذهابًا على ملعب نهضة بركان خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره نهضة بركان يوم الأحد المقبل 19 مايو على ملعب استاد القاهرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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