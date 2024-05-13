دعابة في فيلم حوْل جوني ديب وأمبر هيرد تُثير جدلاً، والكاتب يوضح

أثارت دعابة تشير إلى جوني ديب وأمبر هيرد، في فيلم The Fall Guy، الذي يلعب بطولته ريان جوسلينج، جدلاً حول آثارها، لكن كاتب الفيلم درو بيرس سارع الى التوضيح.

في التفاصيل، جاءت الدعابة على لسان شخصية المنتِجة جيل ماير (هانا وادينجهام)، حين دخلت إلى منزل مخرجة فيلمها جودي مورينو (التي تلعب دورها إميلي بلانت) لترى الغرفة في حالة من الفوضى.

في هذا المشهد، قالت جيل ممازحة: “يبدو الأمر كما لو أن آمبر وجوني كانا هنا للتو”، الأمر الذي أثار انتقادات حادة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب احتمال التقليل من أهمية القضايا المتعلّقة بالعنف المنزلي.

في معرض حديثه حول الجدل الذي أحدثته هذه الدعابة، أوضح كاتب سيناريو فيلم The Fall Guy، درو بيرس، في مقابلة مع هوليوود ريبورتر، أن الهدف من وراء الخط هو تصوير جيل كشخصية بغيضة أخلاقيًا داخل الفيلم.

وقال “بيرس” لإحدى الصحف الرائدة في هوليوود: “لا يمكن لأي إنسان محترم أن يلقي دعابة حول هذا الموضوع، ومن الواضح أن شخصية جيل ليست محترمة. إنها شرّيرتنا، وتقول أشياء فظيعة، وهذه مجرد واحدة منها وجيل تتحمل في النهاية المسؤولية عن نظرتها للعالم وسلوكها”.

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وكان جوني ديب وزوجته السابقة أمبر هيرد في قلب معركة قانونية بعد اتهام هيرد لزوجها السابق في قضية عنف منزلي. وفي حكم صدر في يونيو ٢٠٢٢، قضت هيئة المحلّفين بأن هيرد قامت بالتشهير بديب.

نذكر أن فيلم The Fall Guy من بطولة رايان جوسلينج، إيميلي بلانت، هانا وادنجهام، تيريزا بالمر، ستيفاني هسو، ووينستون ديوك وإخراج ديفيد ليتش.