منى واصف مع “الهارب” على المسرح الصغير

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا بعنوان جوله مع الهارب للعازفة منى واصف ومجموعات الأوبرا للموسيقي الحجرة وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس 16 مايو على المسرح الصغير .

يتضمن البرنامج باقة منوعة من المؤلفات الكلاسيكية والعربية منها روائع خالد الذكر سيد درويش ( يمامه حلوه ،زورونى كل سنه مره ، شد الحزام ) ، موشحات اندلسية لـ فوائد عبد المجيد ( يا غريب الدار ، عجبا لغزال ) ، موشح مضناك جفاة مرقده لـ محمد عبد الوهاب مع ارتجالات حره للهارب ، ميدلى عبد الحليم حافظ ( اهواك ، انا لك على طول ) ، سالمة يا سلامة لـ داليدا ، خدنى بين ايديك لـ حميد الشاعرى بالاضافة الى صور من شهرزاد لـ ريمسكى كورساكوف ، ليبر تانجو لـ استور بيازولا ، ماركو بولو لـ لورين ماكنيت ، رقصة الخريف لبرنارد اندريس بالاضافة الى نغمة تركية لـ منى واصف ، كما يشارك فى الحفل ضحي الجرزاوي ،كريم واصف ،فيروز عمرو ،نورسين المصري ،نتاليا ناصف وألينور الشال .

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا