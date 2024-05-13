أحمد سعد وفرقة ميامي يجتمعان في حفلات البحرين

ياسر رشاد - القاهرة - يجتمع كلا من الفنان أحمد سعد والفريق الكويتي الشهير “ميامي”، على مسرح واحد في البرحين، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية المقامة هناك.

ومن المقرر أن يقام الحفل في 20 يسونيو القادم على مسرح الدانة بالعاصمة البحرينية، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

كان قد شارك “ميامي” في عدد من الحفلات الناجحة خلال الفترة الماضية في السعودية والإمارات، والتي شهدت حضور كامل العدد من جمهوه.

أحدث أغاني أحمد سعد “بعتذرلك”

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أحمد سعد من خلال أغنية “بعتذرلك”، والتي سجلت أكثر من مليون ونصف مشاهدة، خلال 4 أيام من طرحها عبر يوتيوب، وتقول كلماتها “بعتذرلك إني دايما كنت أقصر في الكلام وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسملك والسلام وإني جاهل في المعامله والمجامله والإهتمام وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام وإن قلبي بيبكي جداً لو يحسك هاتسيبيه وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني سبتك مره تبكي وإنتي مش قد العياط وإني مره نسيت أشاركك في الزعل والإنبساط وإني كل وعودي دابت وإن شعرة حزني شابت وإني عندي جرح ثابت وإن أنا مليان خدوش وإن خوفي ده إبتلائي وإني بأذيكي بحيائي وإن حبي وإشتياقي الكلام مبيوصفوش وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير”.