تنتظرها منذ 10 سنوات.. تفاصيل أغنية دخلت بسببها نوال الزغبي تريند "إكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، قوائم ترند موقع "إكس"، بالتزامن مع إعلان الشاعر تامر حسين، عودة حقوق أغنية ، كان من المقرر ان تقدمها من كلماته.

المطربة اللبنانية نوال الزغبي، تبادلت عبر موقع "إكس"، التعليقات مع الشاعر تامر حسين، حول أغنيه "ضيعت ليه وقت في حياتي"، التي كان من المقرر أن تقدمها من كلماته.

وكتب الشاعر تامر حسيين، مقاطع من كلمات الأغنية، وقال،: ضيعت ليه وقت في حياتي، معاك بحاول أغيرك، كان قلبى ليه ساكت وراضي، ماكنت أسيبك وأخسرك، ده أنا ياما روحى ظلمتها ".

وتابع تامر حسين: "عملنا كوبليهات جديدة"، وردت نوال الزغبي، وكتبت: "الله عليك يا تامر، والله وعدت نفسي لو الأغنية رجعتلي تاني أنا هعمل البوم جديد، يلا بقى مستنية اغاني جديدة للألبوم ".

وفي تعقيبه كتب تامر: "عندنا كام نوال الزُغبى حبيبتى، ورجعتلك خلاص التنازل جاهز وملكك يا أستاذة فرحينا ونزليها ب صوتك الكورة في ملعبك ".

المطربة نوال الزغبي، كانت قد بدأت الإعداد لتقديم أغنية "ضيعت ليه وقت في حياتي"، منذ 10 سنوات، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، و فوجىء صناعها بتسريب مقاطع منها، وطرحها عبر موقع يوتيوب،