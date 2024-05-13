بعد دهسه شابا.. حمو بيكا يدافع عن عصام صاصا ويهاجم الصحفيين: "مالكمش حق تتكلموا أصلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

دافع مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، عن زميله عصام صاصا، الذي يواجه تهمة القتل الخطأ، بعد دهسه شاب بسيارته، أعلى الطريق الدائري وتعاطي مخدرات أثناء القيادة، معتبرا أن ما حدث قضاء وقدر. وهاجم بيكا الصحافة والصحفيين، لنشرهم عن القضية، زاعما أنه ليس من حقهم "التكلم في أي حاجة أصلا".

ونشر حمو بيكا، صورة صاصا عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب عليها "عصام صاصا مش مجرم".

وعلق بيكا: "عصام صاصا عمره في حياته ما كان مؤذي او شخص مش كويس، وأنا مش بكتب الكلام ده عشان أظيط فى الظيطة، ومش محتاج أظيط أنا كحمو بيكا، انا اعرف الراجل ده من سنين السنين كمان .. خبط واحد بعربيته قضاء و قدر".

وهاجم بيكا الصحافة والصحفيين بسبب نشر القضية والاتهامات الموجهة لزميله، وقال: "ياريت بقى الناس بتاعت التيك توك والصحفيين والناس اللي هي بتظيط دي متركبش المركب بالمقلوب، وتفضل تقول كلام محصلش، الراجل ده دلوقتي في محنة وفي اكتر مش شخص بيطلعوا يعملوا فيديوهات ملهاش اي تلاتين لازمة، ملكمش الحق انكم تتكلموا وملكمش الحق انكم تطلعوا تجيبوا سيرتو بأي حاجة".

بيكا، أضاف: "أنا شايف كمية فيديو ع التيك توك بجد حاجة تقرف حاجه تدل على إن احنا شخصيات معندهاش مبدأ، وشخصيات مقرفة أي كان جريدة أي أو الصحفيين اللي بيمشوا بالتليفونات، في أي حتة دول انتم ملكمش الحق انكم تتكلموا في اي حاجة أصلا ، و مين أداكم الحق للكلام ده بس بجد انتوا أبشع مما تتصوروا"، وفق تعبيره.

ورأى مؤدي المهرجانات أن: "الراجل مات وده نصيبه الله يرحمه ويرحم جميع أمواتنا لكن المزايدات ملهاش لازمة". وتابع: "القانون والدولة هما الوحيدين اللي لهم الحق في الكلمة، أو في أي حاجه تخص الموضوع ياريت بقى نهدا ونبطل هري، ونهدى كل شوية جريدة تطلع لنا واحدة مبتعرفش تتكلم تفضل تهري في الموضوع .. ربنا يرحم اللي مات برحمته .. وربنا يرجعلنا عصام صاصا بالسلامة".

ويواجه مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، تهمة القتل الخطأ المقترن بخطأ جسيم وهو تعاطي المخدرات أثناء القيادة، بسبب دهس شاب اعلى الطريق الدائري بالطالبية.