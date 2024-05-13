أيمن بهجت قمر يخوض مجال الإنتاج السينمائي لأول مرة بفيلم "هيروشيما" مع أحمد نادر جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

بعد تصدر فيلم "السرب" إيرادات شباك التذاكر، يبدأ المخرج أحمد نادر جلال تصوير فيلم "هيروشيما" بعد عيد الأضحى

الفيلم من إنتاج شركة ABK BAHGAT KAMAR media pro. ( أيمن بهجت قمر) وشركة Good fellas media pro وتعقد الآن جلسات عمل مع المخرج الكبير أحمد نادر جلال لاختيار نجوم وفريق عمل الفيلم

ومن المقرر أن ينطلق التصوير بعد انتهاء إجازات عيد الأضحى مباشرة في عدد من الأماكن التي يتم اختيارها حاليا.

يذكر أن أيمن بهجت قمر يخوض مجال الإنتاج السينمائى لأول مرة بعد النجاح الكبير الذي قدمه في إنتاج العديد من المسرحيات من بينها مسرحية "سيدتي الجميلة" التي حققت نجاحا ضخما في مصر وفي المملكة العربية السعودية

يذكر أن آخر اعمال المخرج أحمد نادر جلال هو فيلم السرب والذي قدم خلالها طفرة سينمائية غير مسبوقة حيث حقق إيرادات تخطت 20 مليون جنيه فى أسبوعه الأول

واستخدم فيه المخرج أحدث وسائل التصوير لتنفيذ الأكشن حيث تدور أحداثه حول الضربة الجوية التى ردت بها مصر على مقتل 21 قبطيا مصريا في درنة على يد الإرهاب الغاشم.