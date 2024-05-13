مدحت العدل: شريهان فنانة ملهمة وبنحضر لعمل فني جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشف السيناريست مدحت العدل، تفاصيل تعاونه مع الفنان شريهان، خلال الفترة المقبلة، كما كشف عن رد فعلها فور علمها بما تقوم به شركة العدل جروب من أعمال فنية لها.

وقال مدحت العدل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "شريهان ملهمة ونجمة كبيرة ولما بقعد أشتغل وشيريهان البطلة هي اللي بتلهمني وأنا بكتب، وهي خارج المنافسة مينفعش أكتب عمل ليها وأقول هننزله في رمضان.. ولازم تعمل عمل يبقى لازم تكون هي البطلة".

وأردف "العدل"، أنه يرى شريهان في شخصية تاريخية وبها ألق واستعراض وغناء وسحر كأننا نستدعى سحر الماضي، وشريهان هي التي تقدمه، وهناك مشروع من هذه الناحية.

وكشف مدحت العدل، عن رد فعل شريهان على ذلك المشروع، موضحا أنها تحمست لذلك وتقف معهم قلباً وقالباً ولكن المشروع سيأخذ وقت طويل لكي يخرج بصورة أفضل للجمهور ويناسب حجم موهبتها.