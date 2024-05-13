فقدت الكثير من وزنها.. الجمهور يعلق على أحدث ظهور للمطربة ميادة الحناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

في مقابلة مع أحد المواقع السورية، ظهرت النجمة ميادة الحناوي وقد فقدت الكثير من وزنها

وأكدت ميادة أنها لم تخضع لعملية تجميل، بل فقدت وزنها الزائد، وحاز أحدث ظهور للنجمة السورية على إعجاب جمهورها ومحبيها

وتداول الجمهور صور ميادة الحناوي وجاءت التعليقات على النحو التالي: "الرائعة الفاتنة"، و"مش معقولة شكلها اتغير أوي"، و"شكلها اتغير أوي"، و"شكلها اتغير كده ليه" وغيرها من التعليقات

وكانت الفنانة ميادة الحناوي قد طرحت أغنية جديدة بعنوان "حبة ذكريات" وهي من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وألحان طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وتم تصوير الأغنية في مدينة دبي