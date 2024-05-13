غياب كيت وحضور وليام افتراضيًا في حفل جوائز “بافتا”… وهذه قائمة الفائزين

في حفل إستثنائي ضخم ضمّ مجموعة كبيرة من نجوم العالم، أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون “بافتا”، عن قائمة جوائزها التي كرّمت من خلالها النجوم والمسلسات التلفزيوينة البريطانية والدولية التي إحتلت الصدارة خلال فترة عرضها في العام ٢٠٢٣.
وكان لافتًا عدم فوز الموسم الأخير من الدراما الملكية “ذا كراون” أو “التاج” في أي جائزة على الرغم من تصدّر العمل الترشيحات بثماني جوائز.
ايضًا غابت كيت ميدلتون عن الحدث خاصة بعدما كانت تشارك برفقة زوجها الأمير وليام الذي حضر افتراضياً حيث القى خطابًا مفاجئًا مساء الأحد مقدّمًا تحية صادقة للبارونة فلويلا بنيامين، التي حصلت على زمالة بافتا.
تم تكريم البارونة لعملها الرائع مع الأطفال والشباب والتزامها الطويل الأمد بالبث التلفزيوني ولجهودها باعتبارها “بطلة الإدماج” التي لا تتزعزع.
وأشاد أمير ويلز بالبارونة لدفاعها عن “تعليم الأطفال ورفاهيتهم، ودعمها لعدد كبير من المنظمات الخيرية، ونضالها بلا كلل من أجل العدالة الاجتماعية”.واشار الأمير إن البارونة أعطت صوتًا لأولئك الذين واجهوا التمييز عند وصولهم إلى المملكة المتحدة” كعضو في Windrush Generation.
وفي نهاية كلمته، لفت ليام إن البارونة فلويلا بنجامين تذكّر الناس بـ “قوة التعاطف والرحمة والعمل لإحداث تغيير إيجابي”.
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أما قائمة الجوائز الرسمية التي جاءت على الشكل التالي:
جائزة أفضل ممثل رائد: تيموثي سبال، عن مسلسل The Sixth” “Commandment
جائزة أفضل ممثلة رائدة: سارة لانكشير، عن مسلسل Happy” Valley”
جائزة أفضل ممثلة في دور داعم: جاسمين جوبسون، عن مسلسل Top Boy
جائزة أفضل ممثل في دور داعم: ماثيو ماكفادين، عن مسلسل “Succession”
جائزة افضل مسلسل درامي : Top Boy
جائزة أفضل مسلسل درامي دولي :”Class Act”
جائزة أفضل دراما محدودة : The Sixth” Commandment”
جائزة أفضل أداء نسائي في برنامج كوميدي: غبيميسولا إيكوميلو، عن مسلسل “Black Ops”.
جائزة أفضل أداء رجل في برنامج كوميدي: موان رضوان، عن مسلسل “Juice”.
جائزة أفضل كوميديا مكتوبة: Such Brave” Girls”.
جائزة أفضل داء ترفيهي: جو ليست، عن برنامج “Late Night Lycett”
جائزة أفضل برنامج ترفيهي كوميدي: Rob & Romesh Vs
جائزة أفضل برنامج ترفيهي : Strictly Come Dancing
جائزة الترفيه الواقعي : Celebrity Race Across The World
جائزة أفضل وثائقي: Ellie Simmonds: Finding My Secret Family
حدث مباشر: Eurovision Song Contest
أفضل فيلم قصير: Mobility
الرياضة: Cheltenham Festival Day One
جائزة أفضل مسلسل واقعي: Squid Game: The Challenge
تغطية الأخبار: Channel 4 News
برنامج نهاري: Scam Interceptors
مسلسل سوب: Casualty
جائزة افضل مسلسل واقعي متخصّص: White Nanny, Black Child
كانت هذه تفاصيل خبر غياب كيت وحضور وليام افتراضيًا في حفل جوائز “بافتا”… وهذه قائمة الفائزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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