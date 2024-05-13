بالصور- شاهدوا كيف كرّمت ميغان ماركل الأميرة ديانا خلال رحلتها الى نيجيريا

وجدت ميغان ماركل طريقة خاصة لتكريم الأميرة ديانا خلال رحلتها إلى نيجيريا وذلك بعدما ظهرت دوقة ساسكس، مرتدية قلادة مميّزة تخُص الأميرة الراحلة.

تتميز القلادة الرقيقة التي زيّنت عنق “ميغان” بـ “صليب” ماسي على سلسلة ذهبية، كانت هدية حديثة من هاري لزوجته وكانت في السابق مملوكة للأميرة ديانا.

وغالباً ما تُحيي ميغان ذكرى الأميرة ديانا من خلال إطلالاتها، حيث تمتلك العديد من القطع في صندوق مجوهراتها التي تخصّ أميرة ويلز الراحلة، بما في ذلك أقراط الفراشة وخاتم يتميّز بحجر الزبرجد.

وفي اليوم الأول من وصولها الى “نيجيريا”، إرتدت “ميغان” قلادة ذهبية أعادت الى الأذهان صورة القلادة التي ارتدتها الأميرة الراحلة ديانا عندما زارت نيجيريا منذ أكثر من ثلاثين عاماً في زيارة رسمية برفقة زوجها الأمير تشارلز وتحديداً في العام ١٩٩٩.

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كما سبق وان قام الأمير هاري بضم إثنين من الماسات من مجموعة والدته الشخصية الى خاتم الخطوبة ثلاثي الأحجار الذي صمّمه لميغان عندما تقدّم لخطوبتها في عام ٢٠١٧.

نذكر ان زيارة “هاري” و “ميغان” الى نيجيريا بدأت يوم الجمعة ١٠ أيار/مايو، وانتهت مساء الأحد ١٢ الجاري.