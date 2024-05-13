أول فيلم سعودي.. "نورة" يجوب شوارع فرنسا استعدادًا لعرضة في كان السينمائي 77

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت المرحلة الدعائية للفيلم السعودي “نورة” في شوارع مدينة كان الفرنسية، تمهيدًا لعرضه في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77، الذي يقام في الفترة من 14 إلى 26 مايو

قصة فيلم نورة

يُعد فيلم "نورة" أول عمل روائي طويل للمخرج والمؤلف توفيق الزايدي، من بطولة " يعقوب الفرحان، وماريا بحراوي، وعبدالله السدحان، وتدور أحداثه في قرية نائية بالسعودية.

تدور أحدا الفيلم في فترة اتسعينيات، إذ تقضي "نورة" معظم وقتها بعيداً عن القرية، لمعرفة العالم المحيط بها عن قرب، واابتعد عن حياة القرية الملقة التي تراها دائمًا لاتمت بصة ما يحدث في العالم الخارجي، في حي يصل المعلم الجديد "نادر" يلتقي "نورة" في القرية التي تلهمه وتوقظ شغفه بالفن، بينما يقدم هو لها عالما أوسع خارج القرية.

تنطلق فعاليات مهرجان كان السينمائي غدًا الثلاثاء، وتم الإعلان مسبقًا عن أسماء الأفلام التى تم اختيارها في دورته القادمة 77، وتمت مناقشتها في مؤتمر صحفي. برئاسة كل من من تييري فريمو، وإيريس كنوبلوخ، على أن تقام الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائى الدولى خلال الفترة بين 14 و25 مايو المقبل.

سيتسلم المخرج والكاتب والمنتج الأسطوري جورج لوكاس جائزة (Palme d'Or) الشرفية خلال ختام للدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي، وصرح لوكاس عن تكريمه من قبل المهرجان: "مهرجان كان السينمائي دائمًا يحتل مكانة خاصة في قلبي، كنت قد فوجئت عندما تم اختيار فيلمي الأول، THX-1138، ليتم عرضه ضمن برنامج جديد للمخرجين المبتدئين الذى يُدعى (الأسبوع الإخراجي)، ومنذ ذلك الحين، عدت إلى المهرجان في العديد من المناسبات بصفتي كاتبًا، ومخرجًا، ومنتجًا، وأشعر بالفخر الحقيقي لهذا التقدير الخاص الذي يعني الكثير لي".