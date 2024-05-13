4 أسباب فشل بسببها صلح شيرين عبدالوهاب وروتانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شهد النزاع بين النجمة شيرين عبدالوهاب، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تطورات عديدة بعد اتهامها الشركة بالتباطؤ في طرح أغانيها.

مصدر من شركة روتانا، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "أولا الشركة لا علاقة لها بأي تأخير في طرح أغاني المطربة، بالعكس، التأخير يأتي من جهتها، إذ لم تلتزم بالعقد، وتسلم الألبوم، علما أن سدادها الشرط الجزائي، المنصوص عليه في الحكم الصادر، وقيمته 5 مليون جنيه، بصفتها الشخصية، و 5 مليون بصفتها الضامنة لشركة تدعى الأمير، لا يعني إطلاقا وكما تردد فسخ التعاقد الموقع عام 2019"

وتابع: "الفنانة حتى الآن لم تلتزم بتنفيذ بنود العقد، وهي تقديم ألبومين من إنتاج روتانا، على أن يضم الألبوم 10 أغاني وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب بالإضافة إلى إحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة"

وعن مفاوضات الصلح، أجاب: "في وقت كانت هناك وساطات ومحاولات للصلح مع الفنانة، صدر عنها بيان غير حقيقي عن نهاية علاقتها بالشركة، ودخلت أيضا في مفاوضات جادة مع شركة عالمية لتوزيع أغاني لها"

مصدر مقرب من النجمة شيرين عبدالوهاب، علق، وفي تصريحات لـ"الخليج 365"، وقال: "الخلافات مع الشركة مازالت لم تنتهي، وهناك تحرك بالفعل للعودة مجددا للنزاع القضائي، خلال الفترة المقبلة".

النجمة شيرين عبدالوهاب عقب حفلها الذي أقيم في أرينا الكويت، ظهرت في مقطع فيديو، تحدثت عن دور شركة روتانا في تأخير طرح 6 أغاني، وقالت، :"مش عارف روتانا هتنزل الأغاني إمتى، مش عارفة هما موقفين الدنيا ليه ؟".