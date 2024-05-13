بالصور.. المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أقيمت فعاليات نادى السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وقد بدأت الفعاليات بعرض ثلاثة أفلام وهي الفيلم التسجيلي القصير "رحال" للمخرج يوسف شعبان، وتدور أحداثه حول رحلة استكشافية بسيطة للعيش في تفاصيل حياة إحدى القبائل البدوية كما يسلط الضوء على الحياة البدوية المليئة بالمشاق والمصاعب، واعتمادهم على المعيشة البدائية استكمالا لخطى آبائهم وأجدادهم رغم التقدم التكنولوجي الذي يعيشه المجتمع الآن

وفيلم "حتة سكر" للمخرج محمد علي طه، وتدور أحداث الفيلم حول تغيير الأقدار في حياة الأشخاص وتبدل الأحوال من الموت للحياة وعدم توقع النهايات.

كما عرض الفيلم الروائي القصير "يوم الأجازة" للمخرج ياسر سعيد، ويناقش الفيلم يوم في حياة أحد الاشخاص من المفترض أنه يوم أجازة عمل له، ولكنه بالرغم من ذلك يعمل به ويبدأ الفيلم في توضيح مدى الأعراض الجانبية الإيجابية والسلبية لهذا الشخص.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صُناعها والجمهور.

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومي للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، السبت الثاني من كل شهر، ويشرف عليه فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر