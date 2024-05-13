العرض العالمي الأول للفيلم القصير "بعد الشمس" لريان مسيردي بمهرجان كان السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يشهد الفيلم القصير ذو الإنتاج الجزائري الفرنسي البلجيكي المشترك بعد الشمس للمخرج ريان مسيردي عرضه العالمي الأول بالدورة السابعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي المقامة في الفترة من 14 إلى 25 مايو حيث ينافس في مسابقة نصف شهر المخرجين.

في ثمانينيات القرن الماضي، تنضم فتاة صغيرة إلى عائلتها في رحلة حنين إلى الجزائر، موطنهم الأصلي، لاستكشاف جذورهم وإعادة اكتشاف ذكريات عزيزة.

الفيلم من تأليف وإخراج ريان مسيردي وبطولة سنية فيدي وباللمن عبدالملك وإنتاج وليد بختي، شيريان ليلى بختي، ويانيس زكريا بختي لشركة MALFAMÉ، ومدير تصوير سيمي بننينو وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع والمبيعات في العالم العربي