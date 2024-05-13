زوج رانيا فريد شوقي يلفت الأنظار بأناقته ووسامته… تعرّفوا إليه

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2024 09:48 مساءً - نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي مجموعة من الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، رفقة زوجها .

وتغزلت رانيا فريد شوقي فى زوجها ، حيث كتبت ، معلقة: “وانك صديقي الوحيد، حبيبي الأبدي، عائلتي الصغيرة، وكُل ما أحب”.

زوج رانيا فريد شوقي

وعلى صعيد آخر، سبق أن كتبت الفنانة رانيا فريد شوقي، منشورا، تتذكر من خلاله والدتها الراحلة، وذلك بعد مرور 40 يوما على وفاتها، الذي وافق 30 أبريل 2024، داعيةً لها أن يتغمدها الله بواسع رحمته.

وكتبت رانيا فريد شوقي صورة لوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: فات أربعين يوم على فراقك، وحشتيني ومفتقداكي في كل حاجة في حياتي، أنا تايهة ومش مستوعبة وضعيفة ومكسورة وماشية أكلم نفسي.

وتابعت رانيا فريد شوقي: هو حقيقي أنا مش هشوفك تاني؟ أستغفر الله العظيم، لله الأمر من قبل ومن بعد، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رزاق يا كريم، أجعل أمي من أهل الجنة، وأرفع درجتها وأجعلها في عليين، اللهم أنت الكريم، أرزق أمي لذة النظر لوجهك الكريم، تحت ظل عرشك الكريم.

وفاة والدة الفنانة رانيا فريد شوقي

وتوفيت سهير ترك، والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، وأرملة الفنان الراحل فريد شوقي، في شهر مارس الماضي.

وأعلنت الفنانة ناهد السباعي خبر الوفاة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى زوجة جدي السيدة سهير ترك، والدة خالاتي رانيا فريد شوقي، وعبير فريد شوقي.. نسألكم الفاتحة، والدعاء لكل من فقدناهم.

آخر أعمال رانيا فريد شوقي

يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي مسلسل” المداح” الجزء الثالث، الذي عرض في دراما رمضان 2023، وقد انتهت أحداثه على حرق شخصية هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسي، بجامب ظهور الفنان ماجد المصري كضيف شرف،

والعمل بطولة حمادة هلال، لوسي، صبحي خليل، خالد سرحان، هبة مجدي، محمد رياض، دنيا عبد العزيز، هلا السعيد، حنان سليمان، أحمد ماهر، أحمد كشك، محمد عز، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل أبو العروسة

يُشار إلى أن الفنانة رانيا فريد شوقي شاركت أيضًا مؤخرًا في الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة“.

ومسلسل “أبو العروسة” بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي»، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

وتدور أحداث “أبو العروسة” في إطار اجتماعي حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وعدة مشكلات تواجه الموظف “عبد الحميد”، الذي يجسد دوره الفنان سيد رجب، وكيف تغيرت خلال الفترة الأخيرة بعد خروجه على المعاش.

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