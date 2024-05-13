لطفي لبيب: أوشكت على إعتزال الفن قريبا

ياسر رشاد - القاهرة - حل الفنان لطفي لبيب ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشف خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية وتفاصيل فيلم نور الريس .

قال الفنان لطفي لبيب، أنه أوشك على إعتزال الفن قريبا، رغم مشاركته في عملين فنيين من ضمنهم فيلم نور الريس مع نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل.



وتابع لطفي لبيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، :" أحيانا بروح التصوير يوم ويوم لأ.. علشان اللوكيشن بيوحشني، لتقاطعه نهال طايل: "يعني أنت كده مش معتزل الفن!؟.. ليرد عليها بقول :"أوشكت على الإعتزال".

لطفي لبيب يعلق على وقف تصوير فيلم نور الريس مع مصطفى كامل

وعن وقف تصوير فيلم "نور الريس" بسبب خلافات مع مخرج العمل ومصطفى كامل رد الفنان لطفي: "معرفش حاجه عن المعلومة دي".



وأوضح لطفي لبيب، أن أجره في فيلم "السفارة في العمارة" كان 25 ألف جنيهاً، وكان نقلة كبيرة في حياته من حيث الأجر، والمنتج وقتها تنبأ له بالعمل الثاني سيزيد لـ 250 ألف جنيها.



وعن موقفه مع الفنان أحمد عز، خلال مسرحية "علاء الدين"، عندما صعد على المسرح، قائلا أنه لم يتمالك دموعه كونه يعشق المسرح واستقبال الجمهور له بشكل كبير، وأحمد عز كان بدايته معه في فيلم "365 يوم سعادة".



وأشار الفنان لطفي لبيب، إلى أنه تابع مسلسل الحشاشين في دراما رمضان 2024، والكاتب عبدالرحيم كمال قدم العمل بشكل جيد، واللهجة المصرية كانت موفقة بالعمل واصبحت لغة شعوب كثيرة من أنحاء الدول العربية.

معلومات عن الفنان لطفي لبيب

أحد أبطال حرب أكتوبر، ممثل مسرحي و سنيمائي و إذاعي و تليفزيوني، ولد في مركز ببا بمحافظة بني سويف.

حصل على ليسانس الآداب ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية، تميز بأدائه التلقائي و الكوميدي، كتب العديد من مسلسلات الأطفال و ساهم في إنتاجها.

بدأ لطفي لبيب مسيرته الفنية متأخرًا لعشر سنوات، فرغم تخرجه من المعهد العالى للفنون المسرحية في عام 1970، إلا أن تجنيده لمدة 6 سنوات، ثم سفره خارج مصر لأربعة سنوات، أديا إلى تأخر مسيرته الفنية التي بدأهافي عام 1981 بمشاركته في مسرحية (المغنية الصلعاء)، و بعدها مسرحية (الرهائن).



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.





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