كواليس وضع اللمسات الأخيرة قبل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ77

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استعدادات على قدم وساق تجرى من قبل منظمي مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام، من أجل حفل الافتتاح المقرر إقامته الأربعاء 14 مايو بقصر المهرجانات في شارع لاكروازيت على سواحل خليج كان في فرنسا، وسط حضور عدد كبير من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان كان السينمائي على "فيسبوك" عددا من مقاطع الفيديوهات لسباق المنظمين مع الزمن للانتهاء من اللمسات الأخيرة لحفل الافتتاح، وتجهيز العديد من القاعات السينمائية والأماكن المقرر إقامة العديد من الورش السينمائية بها طوال فترة الفعاليات.

ويشارك في المسابقة الرسمية هذا العام 22 فيلمًا يتنافسون على جائزة السعفة الذهبية، من بينها فيلم السيرة الذاتية "The Apprentice" للمخرج علي عباسي، فيلم الدراما "Kinds of Kindness" للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس، فيلم الخيال العلمي "Megalopolis" للمخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا، فيلم الدراما "Bird" للممثل الأمريكي آدم درايفر، وفيلم "Emilia Perez" بطولة الممثلة الأمريكية زوي سالدانا.

وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي هذا العام تكريم "استوديو جيبلي" الياباني بالسعفة الذهبية الفخرية نظرًا لمسيرته السينمائية التي امتدت لسنوات وحقق خلالها العديد من النجاحات وذلك لأول مرة في تاريخ المهرجان كون الجائزة دائمًا ما تذهب إلى أشخاص وليس استوديوهات.

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