نانسي عجرم تتحدث عن اسم ابنتها الرابعة… وهذا ما اختارته!

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2024 11:18 مساءً - أحيت الفنانة نانسي عجرم مؤخرا حفلاً غنائياً في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، لصالح شركة تطوير عقاري تتعاون مع المصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب، حيث كشفت عجرم عن إعجابها الكبير باسم الشركة OHANA.

نانسي عجرم تكشف عن اسم ابنتها الرابعة

وقالت خلال الحفل: “على فكرة، كتير حبيت اسم أوهانا، وإذا جبت بنت رابعة بدي سمّيها أوهانا”، علماً أن لعجرم ثلاث بنات من زوجها الطبيب فادي الهاشم، وهنّ: ميلا (15 عاماً)، إيلا (13 عاماً)، وليا (5 سنوات).

وتصدّرت نانسي “تريند” مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن الاسم الرابع الذي ستختاره لابنتها الرابعة، في حال إنجابها.

آخر أعمال نانسي عجرم

طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أحدث أعمالها الغنائية، التي تحمل عنوان “مشكلتك الوحيدة”، وجاءت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب“.

ونشرت نانسي بوستر الأغنية على حسابها الخاص بموقع “إنستجرام”، وهي من كلمات علي المولى، وألحان أيمن قمحية، وتوزيع باسم رزق.

فيلم مقسوم

كما طرحت نانسي عجرم مؤخرًا أغاني “فيلم مقسوم” الذي شاركت في بطولته ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

أغنية مقسوم

أغنية «مقسوم» من غناء نانسي عجرم، وكلمات تامر مهدي، وألحان ايهاب عبد الواحد، وتوزيع كولبيكس بوي، وهى ثاني أغنية طرحتها نانسي عجرم من فيلم «مقسوم»، حيث طرحت أول أغنية من الفيلم خلال الأيام الماضية بعنوان «قلبي يا محتاس».

كلمات أغنية مقسوم

ياما ناس بتلم فلوس، وناس في الحب تشيل، تعمل من الحب كنوز، وساعات في القلب دخيل، وأنا قلبي ما بيحوش، لو أفلس يوم معلش، يضحك أو يقلب وش، أول ليلة يبات مهموم، لا فرح ولا خزن يدوم، سيب نفسك للمقسوم، لو رتم الدنيا تقيل، يبقى تعلي المقسوم.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »