بالصور- هيا مرعشلي تستعرض أنوثتها بإطلالة رائعة..و هذا هو سعر حقيبة يدها من LOEWE

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة هيا مرعشلي عيون الجمهور بجمالها بإطلالتها الرائعة، وظهرت وهي ترتدي توب باللون الأسود ذات اكمام قصية ، مع سروال جينز راسع، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.



و حملت هيا حقيبة بيدها من دار ازياء LOEWE وصل سعرها إلى 1,160 يورو.

وكانت نشرت هيا مرعشلي صوراً قديمة لها من أعمال شاركت فيها في السابق، وعندما كانت صغيرة في السن، ومن بينها صور من مسلسل "جلسات نسائية" الذي شاركت فيه عندما كان عمرها 13 سنة، وكان لنشر هذه الصور سبب، وهو الرد على صورة نشرتها إحدى الصفحات تظهر شكل هيا في السابق وهي سمينة، لترد هيا بالقول: "صار الف حدا با عتلي هاد البوست زعلانين مشاني ،وانا بقلكن لا تزعلوا .. مو مهم صدقوني عالم بدها تنشر أي خبر او صورة بدون ما تبحث وتعرف الحقيقة بس لتنتشر اكثر،انا بعرف حالي وهاد المهم ويلي بتابعني من وقت كان عمري ١٣ سنة بمسلسل جلسات نسائية كمان بيعرفني".