لطفي لبيب لـ أحمد السعدني: لازم تكون فخور بوالدك وتكمل مسيرته الفنية

ياسر رشاد - القاهرة - حل الفنان لطفي لبيب ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشف خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية .





كشف الفنان لطفي لبيب، عن أخر موقف جمعه بالفنان أحمد السعدني، خلال عزاء والده صلاح السعدني، كاشفاً عن حقيقة دخوله في حالة من الإكتئاب بسبب وفاة والده في أول أيامه، وذلك حسب تصريحات للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وتابع لطفي لبيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، :"معتقدش أن أحمد السعدني ممكن يكتئب لأنه لازم يفرح لأن أبوه في مكان أفضل وتاريخ صلاح السعدني ناصع البياض ومينبغيش أنه يزعل أوي أو يكتئب لأن ده يخليه يفخر بتاريخ أبوه وصلاح السعدني قدم أعمال فنية مهمة".

لطفي لبيب لـ أحمد السعدني: لازم تكون فخور بوالدك وتكمل مسيرته الفنيه

ووجه لطفي لبيب رسالة إلى الفنان أحمد السعدني، إلى أنه يستكمل مسيرته والده في مشواره الفن، معقباً: "كمل باقي مسيرته وكن فخور بوالدك لأنه فنان مهم".

أحد أبطال حرب أكتوبر، ممثل مسرحي و سنيمائي و إذاعي و تليفزيوني، ولد في مركز ببا بمحافظة بني سويف.

حصل على ليسانس الآداب ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية، تميز بأدائه التلقائي و الكوميدي. كتب العديد من مسلسلات الأطفال و ساهم في إنتاجها.

بدأ لطفي لبيب مسيرته الفنية متأخرًا لعشر سنوات، فرغم تخرجه من المعهد العالى للفنون المسرحية في عام 1970، إلا أن تجنيده لمدة 6 سنوات، ثم سفره خارج مصر لأربعة سنوات، أديا إلى تأخر مسيرته الفنية التي بدأهافي عام 1981 بمشاركته في مسرحية (المغنية الصلعاء)، و بعدها مسرحية (الرهائن).

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.





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