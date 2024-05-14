منع الفنانة نسرين طافش من السفر إلى دبي بناءً على قرار من النائب العام

أثارت سلطات مطار القاهرة جدلاً واسعًا بمنعها الفنانة الجزائرية نسرين طافش من السفر إلى دبي، وذلك استنادًا إلى قرار صادر من النائب العام يمنعها من السفر، نظرًا لاتهامها في إحدى القضايا.

وفي تطورات الأحداث، قررت نسرين طافش إلغاء رحلتها إلى دبي بعد أن كانت في طريقها على متن طائرة إماراتية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

قد تلقت نسرين طافش شهادة من محكمة مصرية تفيد بانتهاء قضية حبسها لمدة 3 سنوات في تهمة “شيك بدون رصيد”، بعد التصالح، وتم تسليم الشهادة إلى مكتب النائب العام لرفع قرار إدراجها في قوائم منع السفر.

وفي تطور آخر، قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر الأسبوع الماضي إنهاء الدعوى الجنائية ضد طافش بعد التصالح مع الخصم ودفع مبلغ قدره 4 ملايين جنيه.