"شرق 12" و"نورة" الأبرز.. تعرف على الأفلام العربية المشاركة في كان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام والمقرر إقامته يوم الأربعاء 14 مايو وتستمر حتى يوم 25 من نفس الشهر.

وتتنافس عدد من الأعمال السينمائية الهامة بالعديد من المسابقات سواء بالمسابقة الرسمية للمهرجان أو بمسابقاته المختلفة منها "نظرة ما" التي تلقي الضوء على المشاريع السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

وكان للسينما العربية نصيبًا من المشاركة في فعاليات مهرجان كان السينمائي، إذ يتنافس 8 أفلام عربية من مختلف أنحاء الوطن العربي أبرزها الفيلم المصري "شرق 12"، والفيلم السعودي "نورة"، والفيلم الفلسطيني "إلى أرض مجهولة".

وإليكم القائمة الكاملة للأفلام العربية المشاركة في مهرجان كان السينمائي الـ 77:

"شرق 12"- مصر- مسابقة "نظرة ما"

تشارك مصر بفيلم "شرق 12" ضمن برنامج "نصف شهر المخرجين" من إخراج هالة القوصي، تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا السوداء في عالم مغلق خارج الزمن حيث يتم تسليط الضوء على حب السلطة والسيطرة على الاخرين، وتأثير فقدان الأم منذ الصغر، ويشارك ببطولته كلًا من الفنان أحمد كمال، الفنانة منحة البطراوي، الفنانة فايزة شامة، والفنان عمر رزيق.

"نورة"- المملكة العربية السعودية- مسابقة "نظرة ما"

تشارك المملكة العربية السعودية لأول مرة بفيلم "نورة" ضمن مسابقة "نظرة ما" للمخرج السعودي توفيق الزايدي وتدور أحداثه في إطار درامي بفترة التسعينيات بالمملكة العربية السعودية حول "نورة" التي تعيش في إحدى القرى النائية وتتغير حياتها عندما يصل أحد الأشخاص الذي يعيد إثارة شغفها بالفن.

ويشارك ببطولة فيلم "نورة" الممثل السعودي يعقوب الفرحان، الممثلة ماريا بحراوي، الممثل عبد الله السدحان، تأليف وإخراج توفيق الزايدي بالتعاون مع الممثل وكاتب السيناريو الاسكتلندي ستيفن ستراكان.

"القرية المجاورة للجنة"- الصومال- مسابقة "نظرة ما"

وقع اختيار إدارة مهرجان كان السينمائي على الفيلم الصومالي "القرية المجاورة للجنة" للمشاركة في مسابقة "نظرة ما" للمخرج محمد هراوي.

وتدور أحداثه في إطار درامي حول عائلة تواجه عدد من تحديات الحياة أثناء ملاحقة أهدافهم ليعتمدوا على الحب والثقة في اجتيازها، الفيلم يعد التجربة الإخراجية الروائية الأولى للمخرج محمد هراوي بمشاركة مدير التصوير المصري مصطفى الكاشف، وشارك "هراوي" من قبل بفيلمين قصيرين بمهرجان لوكارنو وبرلين ورشح للعديد من الجوائز، منها ترشحه بالمسابقة الدولية لمهرجان لوكارنو السينمائي، ورشح مرة أخرى لجائزة "الدب الذهبي" من مهرجان برلين السينمائي عام 2002.

"رفعت عيني إلى السماء"- مصر- مسابقة "أسبوع النقاد"

يشارك الفيلم المصري "رفعت عيني إلى السماء" ضمن مسابقة "أسبوع النقاد" والموازي للمسابقة الرسمية للأفلام الروائية الأولى والثانية، للمخرجة ندى رياض وأيمن الأمير.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات يقررن تأسيس فرقة مسرحية مستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي وتقديم عروضها بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء على القضايا منها الزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، وحصل الفيلم على دعم صندوق البحر الأحمر السينمائي.

"الكل يحب تودا"- المغرب- مسابقة "العرض الأول"

وقع اختيار إدارة مهرجان كان السينمائي على الفيلم المغربي "الجميع يحب تودا" للمخرج المغربي نبيل عيوش وسيتم عرض الفيلم ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان في فئة "كان العرض الأول"، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار المغرب في هذه الفئة المخصصة للأسماء اللامعة في عالم صناعة السينما.

وتدور أحداث الفيلم حول امرأة تحلم أن تصبح "شيخة" وتؤدي عروضها كل مساء في حانات بلدتها الريفية الصغيرة على أمل ضمان مستقبل أفضل لها ولابنها، لكن بعد تعرضها لسوء المعاملة تقرر ترك كل شيء، الفيلم بطولة الممثلة المغربية نسرين الراضي من إنتاج شركة "عليان" لنبيل عيوش بشراكة عدد من شركات إنتاج من فرنسا وبلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج.

"إلى أرض مجهولة"- فلسطين- مسابقة "نصف شهر المخرجين"

يشارك فيلم "إلى أرض مجهولة" للمخرج الفلسطيني مهدي فليفل ضمن مسابقة "نصف شهر المخرجين"، وتدور الأحداث حول الواقع المأساوي للصديقين شاتيلا وفاتح وهما لاجئان فلسطينيان من عين الحلوة تقطعت بهما السبل في أثينا ويحلمان بالهرب إلى شمال أوروبا من أجل حياة أفضل، ليقع الصديقان في خديعة يفقدان بسببها المبلغ المالي المخصص للهجرة، لينجرفا في سلسلة من الأحداث غير المتوقعة لاسترجاع المبلغ ليقعا بين خيارين هما الحرية أو الصداقة.

"البحر البعيد"- المغرب- "أسبوع النقاد- عرض خاص"

تشارك المغرب بفيلم "البحر البعيد" للمخرج سعيد حميش، ويشارك ببطولته أيوب كريطع، جريجوار كولن، انا موجلاليس، وهو إنتاج مشترك بين المغرب وفرنسا وقطر وبلجيكا.

ويسلط الفيلم الضوء على الهجرة الغير شرعية من خلال قصة شاب يقرر في تسعينات القرن الماضي الهجرة إلى مارسيليا الفرنسية ليتورط في أعمال إجرامية حتى يتعرف على ضابط فرنسي يغير مسار رحلته.

"بعد الشمس"- الجزائر- مسابقة "نصف شهر المخرجين"

يمثل الفيلم الجزائري "بعد الشمس" روائي قصير يشارك في فعاليات مهرجان كان هذا العام ويشارك بمسابقة "نصف شهر المخرجين" وهو إنتاج جزائري فرنسي بلجيكي مشترك.

وتدور الأحداث حول رحلة لعائلة جزائرية من ضواحي باريس إلى مارسيليا في أجواء تمزج فيها بين الواقع والخيال والحرية والحنين إلى الوطن وإلى الماضي الذي عاشوه.

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