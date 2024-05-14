تامر حسني يوجّه نداءً عاجلاً لهؤلاء النجوم

أعلن الفنان المصري، تامر حسني، عن انطلاق تصوير فيلمه الجديد “ري ستارت” اليوم الثلاثاء والذي تشارك في بطولته الممثلة المصرية هنا الزاهد والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

في هذا السياق، شارك “حسني” عبر صفحته على “إنستغرام” أكثر من صورة أثناء اجتماعه مع فريق عمل الفيلم بالاضافة الى ابطال الفيلم مع انضمام الممثل عصام السقا إليه.

وعلّق تامر على الصور: ” فريق الفيلم يكتمل يومياً، نوّرت الفيلم يا عصام يا حبيبي .. نورتوا الفيلم يا أحلى فريق بقيادة المخرجه سارة وفيق، الثلاثاء أول يوم تصوير من الفيلم”.

ووجّه تامر حسني في المنشور نفسه نداءً عاجلاً للممثلين هنا الزاهد، باسم سمرة ومحمد ثروت للنوم باكرًا لأن التصوير سينطلق في الصباح الباكر من يوم الثلاثاء.

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على صعيد الحفلات، يعود تامر حسني الى بيروت للعام الثاني على التوالي، للقاء جمهوره في حفل فني من المقرٍر ان يقام في “الفوروم دي بيروت” يوم السبت ٣ آب/اغسطس ٢٠٢٤.–