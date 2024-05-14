ميرنا وليد - بيروت - تعاملت المخرجة اللبنانية هيفا الفقيه مع الكثير من الفنانين الذين لهم بصمة مميزة في عالم الغناء، نذكر الفنانين عامر زيان، كريم نور، حازم الشريف، فادي حرب وغيرهم.
موقع الخليج 365 التقى بـ المخرجة هيفا الفقيه، وقد أجرينا معها مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن الكثير من المواضيع وهي: اعمالها المقبلة، استمرار عصر الكليبات، الفيديو الكليب الأجمل الذي تولت اخراحه في مسيرتها، أهمية الكيمياء بين المخرج والفنان لنتيجة مميزة وناجحة، الكليب الأخير الذي لفتها وأحبّته، هل تستوحي من كليبات عالمية؟.
لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بالخبر:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- هيفا الفقيه هذا ما لفتني مؤخرا من الكليبات..وهل تستوحي من أعمال عالمية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.